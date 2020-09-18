Религиозным организациям грозит ответственность за продвижение идей "русского мира", – Данилов

В СНБО считают, что подобная деятельность спецслужб РФ в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможной временную оккупацию части территории Украины.

Накануне местных выборов в Украине активизировались отдельные религиозные структуры, которые выступают в качестве инструментов антиукраинской деятельности. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил им об ответственности.

По его словам, использование религиозных структур для проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" является одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины.

Данилов считает, что цель подобных мероприятий – оправдание российской агрессии против Украины, продвижение идей "русского мира" и антиукраинских тезисов российской пропаганды.

Секретарь СНБО напомнил об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и заверил, что аппарат СНБО внимательно отслеживает ситуацию в стране накануне выборов, а правоохранительные органы отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс подсчета голосов на местных выборах "будет крайне сложным". В тоже время, он подчеркнул, что, несмотря на "аномальные процессы", которые наблюдаются уже сейчас, нужно приложить максимум усилий, чтобы соблюсти нормы демократии и свободы, которые позволят признать избирательный процесс законным.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.