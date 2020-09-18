"Несмотря на песни и пляски". Все паломники-хасиды покинули "Новые Яриловичи", – Геращенко

Хасиды-паломники, скопившиеся на украинско-белорусской границе в надежде попасть в Умань на праздник Рош ха-Шана, полностью освободили территорию пограничного поста "Новые Яриловичи". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, паломники разъехались отмечать еврейский Новый год по разным населенным пунктам Беларуси.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси", – написал Геращенко.

Заместитель министра МВД поблагодарил украинских пограничников за работу по защите государственной границы.

Он отметил, что белорусской стороне придется теперь убирать территорию, хотя Украина предупреждала, что из-за эпидемии не пропустит паломников к себе и просила Беларусь также не пропускать хасидов через свой КПП.

"Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу. Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников, несмотря ни на какие песни и пляски. И просили белорусов не пропускать паломников через свой КПП. Нас не послушали. Теперь придется убирать", – уточнил заместитель министра.

Напомним, правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

16 сентября Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

С началом празднования Рош ха-Шана18 сентября, хасиды-паломники начали уезжать от украино-белорусской границы, в частности от пограничного поста "Новые Яриловичи".