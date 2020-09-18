Боевики готовят провокации вблизи с. Шумы, – СМИ

Украинская сторона уже проинформировала об этом Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Незаконные вооруженные формирования ОРДО хотят устроить провокации вблизи с. Шумы Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе.

"Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шум с целью спровоцировать украинскую сторону", – рассказал собеседник агентства.

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На основании полученной информации, украинская сторона уже проинформировала об этом Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и задействовала механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, 9-го сентября, представители Украины и т.н. "ДНР" договорились о совместной инспекции вблизи поселка Шумы в Донецкой области, но в итоге эту инспекцию отменили. На следующий день боевики открыли прицельный огонь в районе поселка Шумы.