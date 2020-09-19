Микроавтобус перевозил сотрудников одного из предприятий в Черновцах.

В ночь на субботу, 19 сентября, в селе Недобоевцы (Черновицкая область) произошла авария: легковой автомобиль врезался в пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погиб человек, еще 12 получили различные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"19 сентября в 01:00 вблизи села Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Также спасатели рассказали, что для деблокации привлекались шесть человек и две единицы техники.

По информации полиции, столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и автомобиль "Ауди", пишет УНИАН.

"Автомобилем "Ауди" управлял мужчина, 1985 г. р., проживающий в Киеве, а микроавтобусом "Фольксваген" – мужчина, 1985 г. р., проживающий в Черновицкой области. В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия пассажирка микроавтобуса, 1971 г. р., жительница Кельменецкого района Черновицкой области", – сообщили в НПУ.

Как пишет издание "Молодий буковинець", микроавтобус перевозил сотрудников одного из предприятий, которое расположено в Черновцах.

Напомним, в Бориспольском районе на трассе Киев-Харьков в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП, в котором 5 человек погибло и 20 пострадали, 15 из них были госпитализированы. Позже еще один человек позже скончался в больнице.

15 сентября под Хмельницким произошла авария с участием автомобиля Tesla и автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали восемь человек – водитель Tesla и семь пассажиров.