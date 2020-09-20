На предприятии в Киеве прогремел взрыв, пострадало два человека

Инцидент произошел во время сварочных работ.

На одном из предприятий, расположенном в Голосеевском районе Киева во время сварочных работ прогремел взрыв. Двое работников завода получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщают в сообществе "Стражи эспрессо" в Facebook, взрыв произошел на заводе пивоварения Carlsberg Ukraine. Он расположен на улице Пироговский шлях, 137.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Напомним, в четверг, 17 сентября в центре Киева, на Андреевском спуске произошел взрыв в ресторане "Канапа". В результате пострадало два человека.

В ночь на 15 сентября в поселке Чабаны под Киевом прогремел мощный взрыв. Произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.