«Фантастические украинцы»: цикл фильмов об отечественных творцах появится на экранах в ноябре этого года

«Чем больше внимания к культуре, тем богаче нация», — убеждены создатели проекта «Фантастические украинцы». Их команда отсняла 4 фильма о современном украинском кино, музыке, литературе и визуальном искусстве.

Зритель услышит секретные истории из творческого опыта от звезд первого эшелона — обещают создатели «Фантастических».

Юрий Горбунов расскажет, как снять финансово успешное кино. Ирма Витовская — о реалиях актерской профессии. А Сергей Созановский спрогнозирует будущее для украинской киноиндустрии.

От Макса Барских услышим инсайды о монетизации собственных песен и перфекционизме в работе. От Alyona Alyona — о тернистом пути истинной реперки и поисках себя. Олег Скрипка на камеру вспомнит как в Украине появился рок и отгремел хит «Весна».

Жанна Кадырова расскажет, как это быть единственной украинской художницей, которая представляла Украину на «Венецианской биеннале». Ирена Карпа — о том, как не изменять себе и зарабатывать на собственных книгах.

Более 100 талантливых и популярных героев снялись в проекте «Фантастические украинцы». Они рассказали, как за последние несколько лет в нашей стране произошли значимые культурные изменения, о важных достижениях и будущих векторах развития культурных индустрий.

В чем наша особенность? Как реализовать потенциал нашей культурно богатой страны? Как громко заявить о себе всему миру? На эти вопросы искала ответ команда проекта «Фантастические украинцы».

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Премьера фильмов состоится в ноябре этого года.

https://drive.google.com/drive/folders/1gCLC6c5nDjXuzCwZa_1BvdjT-EDqyOxb

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