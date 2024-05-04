Действия РФ в оккупированной Луганской области можно считать геноцидом украинцев, — ISW

По словам аналитиков, оккупационные власти Луганской области продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи, которая осталась на контролируемых Россией территориях.

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В больницах оккупированной Луганской области россияне угрожают матерям новорожденных детей. Оккупанты хотят забирать младенцев, если родители не смогут доказать, что хотя бы один из них имеет российское гражданство. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

В отчете от 3 мая говорится, что такие действия россиян нарушают статью II (d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Артем Лысогор, уже с 6 мая 2024 года мамы, которые рожают в больницах оккупированной Луганщины, должны будут подтверждать гражданство Российской Федерации хотя бы у одного из родителей. В противном случае новорожденных не будут выписывать из больницы.

По словам аналитиков, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".

В отчете говорится, что оккупационные власти Луганской области также продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи, которая осталась на контролируемых Россией территориях.

Сообщается, что в так называемой "ЛНР" первого мая заявили, что идет разработка нового учебника для преподавания "новейшей истории" Луганщины. Конечно, учебник будет соответствовать российским стандартам образования.

Кроме того, как отметили эксперты, то же самое происходит в оккупированной части Запорожской области. Так, оккупационный чиновник Владимир Рогов 2 мая заявил, что в военно-патриотических играх российских военно-патриотических молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.

Напомним, в ГУР сообщали, что наемники из Непала массово дезертируют с ВС РФ. По данным украинской разведки, завербованные иностранцы столкнулись с большими потерями и казнями со стороны российского командования. Теперь они хотят вернуться на родину, однако боятся, что им там грозит наказание.

Также СМИ сообщали, что содержание бойца ВСУ обходится Минобороны в более 1 млн гривен. Коррупция в системе Минобороны остается основной "красной тряпкой" для союзников Украины. Доноры, как рассказал Юрий Джигир, требовали ряда антикоррупционных мер как главное условие предоставления помощи.