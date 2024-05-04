Дії РФ в окупованій Луганській області можна вважати геноцидом українців, — ISW

За словами аналітиків, окупаційна влада Луганської області продовжує зусилля з мілітаризації та індоктринації української молоді, яка залишилася на контрольованих Росією територіях.

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У лікарнях окупованої Луганської області росіяни погрожують матерям новонароджених дітей. Окупанти хочуть забирати немовлят, якщо батьки не зможуть довести, що хоча б один із них має російське громадянство. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті від 3 травня йдеться, що такі дії росіян порушують статтю II (d) Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор, уже з 6 травня 2024 року мами, які народжують у лікарнях окупованої Луганщини, повинні будуть підтверджувати громадянство Російської Федерації хоча б в одного з батьків. В іншому разі новонароджених не виписуватимуть із лікарні.

За словами аналітиків, Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього визначає геноцид як "введення заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

У звіті йдеться, що окупаційна влада Луганської області також продовжує зусилля з мілітаризації та індоктринації української молоді, яка залишилася на контрольованих Росією територіях.

Повідомляється, що в так званій "ЛНР" першого травня заявили, що триває розробка нового підручника для викладання "новітньої історії" Луганщини. Звісно, підручник відповідатиме російським стандартам освіти.

Крім того, як зазначили експерти, те ж саме відбувається в окупованій частині Запорізької області. Так, окупаційний посадовець Володимир Рогов 2 травня заявив, що у військово-патріотичних іграх російських військово-патріотичних молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що найманці з Непалу масово дезертирують із ЗС РФ. За даними української розвідки, завербовані іноземці зіткнулися з великими втратами та стратами з боку російського командування. Тепер вони хочуть повернутися на батьківщину, проте бояться, що їм там загрожує покарання.

Також ЗМІ повідомляли, що утримання бійця ЗСУобходиться Міноборони в понад 1 млн гривень. Корупція в системі Міноборони залишається основною "червоною ганчіркою" для союзників України. Донори, як розповів Юрій Джигир, вимагали низки антикорупційних заходів як головну умову надання допомоги.