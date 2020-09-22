Минздрав доложил, сколько в стране есть коек для больных коронавирусом

"Способность, конечно, ограниченная". По словам главы МОЗ, для лечения больных с Covid-19 в Украине могут развернуть максимум 50-52 тысяч мест.

В настоящее время по всей стране в сумме развернуты 36 тысяч коек для больных коронавирусом Covid-19, однако в ближайшее время планируется введение "в строй" всех наличных в медучреждениях койкомест.

Об этом глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил в интервью "Левому берегу".

"Для нас самым критическим показателем является заполненность коек. Потому что это показатель того, способны ли мы предоставлять медицинскую помощь. Способность, конечно, ограниченная", – сказал Степанов.

Министр продолжил: "На сегодняшний день у нас количество коек, которые уже выделены под ковид, практически 36 тысяч. Мы хотим увеличить еще на 16 тысяч коек. Это максимальное количество коек, которое в стране может быть выделено под ковид".

На вопрос о том, какой конкретно процент ковидных коек уже обеспечен, Степанов сообщил: "На сегодня это 35%-40%, если брать в целом по стране. В некоторых больницах даже 80% обеспечены, в некоторых 25%".

Чиновник добавил, что планируется закупка около 12 000 кислородных концентраторов: "Сейчас определяемся с механизмом закупки. Я не исключаю, что эти средства будут выделены непосредственно больницам, чтобы они обеспечили свои потребности".

Недавно Кабмин изменил критерии для внесения того или иного региона Украины в "красную" карантинную зону по уровню угрозы распространения Covid-19. Теперь населенный пункт или целый регион могут внести в "опасную" эпидемиологическую зону только если загруженность коек в учреждениях здравоохранения там перевалит за 75% и будет держаться выше этого показателя в течение пяти дней подряд.