"Мы облегчили нагрузку на лаборатории": Минздрав отменил обязательное тестирование после самоизоляции

Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге в МОЗ в пятницу, 18-го сентября.

В частности у чиновника спросили, необходимо ли делать тест на коронавирус сразу всему классу школьников, когда те возвращаются к занятиям с двухнедельной самоизоляции, после обнаружения Covid-19 у кого-то из этого класса.

"Мы вчера внесли изменения в "Стандарт предоставления медицинской помощи при коронавирусной болезни". На сегодняшний день любой человек, который пребывал на самоизоляции, в том числе и дети, в сегодняшних условиях, что когда заканчивается эта самоизоляция, эти 14 дней, и у человека нет симптомов коронавирусной болезни – в этом случае они не обязаны делать ПЦР-тестирование", – ответил министр.

Теперь, в случае отсутствия симптомов, по словам Степанова, ученик "просто заканчивает самоизоляцию и возвращается к учебе".

Отвечая на вопрос журналистки о том, почему государство не подключает частные клиники к ПЦР тестированию, если государственные клиники перегружены, глава Минздрава заявил следующее:

"Мы рассматриваем вопрос подключения частных клиник, сейчас ведутся подсчеты. Я думаю через несколько дней мы предложим механизм, как мы можем подключиться частные лаборатории к тестированию. <...> Но хочу еще раз отметить, что в связи с тем, что мы обновили стандарты и люди, которые пребывают на самоизоляции – им не нужно больше делать тестирование, если нет симптомов Covid-19 – то это тоже определенным образом разгрузит наши лаборатории", – уточнил Степанов.

При этом, по его словам, если государство будет заказывать "частные" ПЦР-тесты, то они будут ей стоить почти в 2,5 раза дороже, чем такие же, но проведенные в государственной лаборатории.

Кроме того, Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения изменило протокол лечения пациентов с коронавирусом Covid-19 в Украине, расширив набор используемых лекарственных препаратов.

В среду, 16 сентября в Кабмине заявили, что "пошли на встречу мэрам больших городов" и изменили условия для занесения регионов в "красную" зону карантина. Среди прочего, министры позволили работать работать школам и детсадам в "красной зоне". По новым правилам запрещать посещение учреждений дошкольного, среднего, и внешкольного образования будут в каждом конкретном классе, и только в том случае, если на самоизоляцию уже отправлено более 50% учеников.