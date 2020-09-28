В Украину открыли въезд для иностранцев

Запрет был снял, так как закончился срок действия соответствующего постановления Кабмина.

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с понедельника, 28 сентября, действовавший в связи с угрозой распространения коронавируса Сovid-19.

Об этом "Укринформу" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Мы руководствуемся теми нормами, которые устанавливает правительство. Мы четко помним, что с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины", – заявил Демченко журналистам.

Напомним, 26 августа Кабмин принял решение с 00:00 часов 28 августа на 30 дней запретить въезд иностранцев в Украину. В дальнейшем этот запрет продлен не был.

"С 27 августа и по 28 сентября, фактически действовал запрет на въезд иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, данная норма прекратила действовать", – пояснил представитель Пограничной службы.

Сообщение о том, что для граждан других государств запрещается въезд в Украину было опубликовано в Telegram-канале министра Кабинета Министров Олега Немчинова 26 августа этого года.

Напомним, за последние сутки коронавирусом в Украине заболели 2 671 человек. В то же время, по состоянию на понедельник, 28 января число смертей, вызванных коронавирусом перевалило за 1 миллион.