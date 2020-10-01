В Украине появился новый праздник: День территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении в Украине Дня территориальной обороны.

Об этом говорится в указе №417/2020, опубликованном на сайте главы государства.

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций постановляю установить в Украине День территориальной обороны Украины", – говорится в указе.

Согласно документу, День территориальной обороны будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября. В 2020 году этот праздник выпадает на 4 октября.

Напомним, 25 сентября Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник – День виноградаря и винодела.

Ранее Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса религиозным праздникам.