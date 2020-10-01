StarLightMedia стала первой украинской компанией, которая отчиталась о достижениях в рамках Women's Empowerment Principl

За первый год работы показатель гендерного равенства в компании вырос в 4,2 раза согласно результатам международного инструмента оценивания WEPs Gender Gap Analysis Tool.

Прошлым летом StarLightMedia подписала Women's Empowerment Principles - международные принципы, направленные на обеспечение гендерного равенства и противодействие всем формам дискриминации и насилия. Документ был разработан международной организацией ООН Женщины и Глобальным договором ООН для бизнесов по всему миру. StarLightMedia определила для себя 10 целей по развитию равных прав и возможностей. Они охватили все аспекты работы компании - от гендерно чувствительного рекрутинга и описания вакансий до программ поддержки сотрудников, партнерств в сфере гендерного равенства и работы над освещением темы в контенте.

Михаил Царев, СЕО StarLightMedia: «Конкуренция за удачное место для офиса или технические ресурсы в прошлом. Мы входим в новую эпоху - конкуренции корпоративной культуры и нового понимания лидерства. Мы в StarLightMedia определили для себя парадигму - совершенствовать себя, бизнес и общество, в котором живем. Наш путь к ее реализации и устойчивому развитию мы начали год назад, подписав Women's Empowerment Principles. Мы надеемся, что коалиция украинских бизнесов, которые разделяют эти принципы будет становиться больше. Ведь ни одна компания не может полностью реализовать свой потенциал, пока в ней существуют ограничения для людей или пространство для любых проявлений дискриминации".

В первый год StarLightMedia:

провела аудит гендерного баланса на всех уровнях управления: в компании сейчас работает 53% женщин и 47% мужчин, среди участников образовательных мероприятий - 69% женщин, а в карьерных назначениях 49% - это женщины;

осуществила аудит заработных плат, который определил отсутствие гендерного гэпа в начислениях;

запустила корпоративную программу поддержки родительства, а также предоставила дополнительные дни оплачиваемого отпуска для пап;

внедрила систему гендерно чувствительного рекрутинга. В компании запрещены вопросы о личной жизни, планах по рождению ребенка и семейных обязанностях во время собеседований;

реализовала корпоративные просветительские мероприятия по гендерному равенству и противодействию дискриминации;

создала первую в Украине корпоративную программу противодействия домашнему насилию;

с целью обеспечения системной работы над темой в компании создан профильный отдел устойчивого развития, который в частности занимается реализацией проектов в сфере гендерного равенства.

Адвокация гендерного равенства - часть ответственности компании не только как бизнеса и работодателя, но и как вещателя. В Новостях StarLightMedia определены ключевые проекты-адвокаты темы гендерного равенства - "Вікна-Новини" и диджитал-редакция "Факты", которые обеспечивают регулярное освещение темы. Проект, посвященный проблеме насилия, реализован в программе "Від пацанки до панянки", широкое информирование о горячих линиях поддержки жертв насилия обеспечили "Первые ласточки", а телеканал СТБ реализовал диджитал-проект об ответственном отцовстве "#Татонакарантині". Медиагруппа отмечает, что работа над гендерной чувствительностью контента продолжится и в следующем году.

Ознакомиться с полной версией отчета и планами StarLightMedia на 2020-2021 годы можно по ссылке.