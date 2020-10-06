Зарплаты воспитателям и заведующим детсадов поднимут до 12 тысяч гривен, – МОН

Оклады работников дошкольного образования в 2021-ом поднимут дважды: первый раз – с нового года, а затем еще раз, летом.

В проект Госбюджета-2021 в течение года заложено увеличение зарплаты воспитателей детсадов более чем на четверть.

Такие данные опубликовало Министерство образования и науки Украины.

В целом, с 1 января 2021 года должностные оклады работников отрасли образования и науки увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. В связи с этим и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что "сейчас идет разработка нового стандарта дошкольного образования".

По словам министра, ставка воспитателя высшей категории "с сегодняшних 9 280 гривен" поднимется с 1 января следующего года до 11 тысяч 134 гривен, а с июля 2021-го – до 12 тысяч и 65 гривен.

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Заведующим детсадов с нынешних 9 тысяч 262 гривен (по подсчетам МОН, – ред.) с января 2021-го оклады повысят до 11 тысяч 114 гривен, а с июля – до 12 тысяч и 42 гривен.

Скриншот: Мon.gov.ua

Воспитателям первой категории с теперешних 8 тысяч 705 гривен, с начала следующего года зарплату поднимут до 10 тысяч 445 гривен, а с июля – до 11 тысяч 317 гривен.

"Средняя расчетная зарплата младшего воспитателя без категории и с малым стажем работы с сентября 2020 года составляет 6 тысяч 534 гривны, с января 2021 года – составит 7 тысяч 839 гривен, с июля 2021-го – 8 тысяч 494 гривны", – добавили в МОН Украины.

Напомним в пятницу, 18 сентября Кабинет министров представил в Верховной Раде Государственный бюджет Украины на 2021 год, согласно которому минимальные пенсия и зарплата вырастут, равно как и курс доллара, а вот расходы государства на субсидии – существенно сократятся. Во вторник, 22 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, зачем в новом бюджете увеличили расходы на СБУ и МВД, а также назвал критику бюджета пера Дениса Шмыгаля – самопиаром перед местными выборами.