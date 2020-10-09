Коронавирусные антирекорды: Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА и министрами, – СМИ

После селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание.

В пятницу, 9 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет внеочередное селекторное совещание из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

По данным СМИ, на совещание собирают всех глав областных государственных администраций, министров, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

После совещания с главами ОГА состоится заседание Кабмина и, возможно, заседание Государственной и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по состоянию на пятницу, 9 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 804 человека (днем ранее – 5 397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. В Украине из-за большого количества заболевших коронавирусом может появиться новый вид ограничений: так называемый карантин выходного дня.