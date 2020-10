«Try it first». Новый проект комфортной дегустации парфюмерии от MAKEUP

Выбор аромата можно сравнить с выбором автомобиля. Здесь не станешь основываться только на визуальных и эмоциональных предпочтениях. Нужно присмотреться, прочувствовать уровень вибраций, плавность хода, словом, осуществить полноценный тест-драйв.

К нашему счастью, релиз парфюмерных новинок происходит чаще автомобильных, но это порождает настоящий сезон охоты среди аромаголиков. Желаемые флаконы разлетаются в первые часы официального выпуска, тестеры опустошаются до дна, остается только полагаться на удачу и приобретение трофея вслепую. А оправдан ли этот риск и спешка?

История изменяется этой осенью - MAKEUP.ua запускает новую возможность Try it First.

Отныне выбор аромата превратится в настоящее знакомство с его многогранной палитрой и звучанием. При заказе на MAKEUP долгожданных новинок к ним прилагается специальный образец для «дегустации». Больше не нужно тратить время на поиски, ведь в любом уголке Украины, в удобное время, вы сможете определить уровень своей совместимости с искомой композицией.

«Аромат создается метрами парфюмерии годами, состоит из множества оттенков. Не стоит спешить при дегустации, ведь пирамида раскрывается постепенно и индивидуально на каждом человеке, в определенных погодных условиях, и даже в зависимости от настроения иногда воспринимается по-разному», — уточняет Любовь Калюжная, руководитель по маркетингу MAKEUP. В течение 14 дней вы сможете провести детальную дегустацию, примерить и исследовать все грани ароматических аккордов. Если парфюм «сел» как надо, он остается с вами навсегда, а если ваши интересы не сошлись — вы сможете вернуть нераспечатанный полноразмерный флакон и отправиться на поиски очередной новинки!

Готовы погрузиться в мир ароматных грез? Дегустируйте на MAKEUP долгожданную новинку этой осени: яркий и незабываемый Voce Viva от Valentino!

Для справки: МAKEUP — ведущий онлайн бьюти-ритейлер Украины, работающий в 14 странах. Ежегодно сайты компании посещают более 280 млн пользователей, приобретая свыше 45 млн товаров. Ассортимент компании насчитывает более 200 000 товаров и представляет более 4500 брендов косметики, парфюмерии и аксессуаров для красоты.