Директор института сердца Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину уже завозят российскую вакцину от коронавируса, а украинские семьи якобы уже проводят вакцинации.

Об этом он сказал в программе "Хард Влащенко" на телеканале Украина 24.

Откуда у него такая информация, Тодуров не указал, но уточнил, что речь идет о вакцинах от коронавируса.

"Я думаю, что все вакцины привозят из-за границы. Украинских вакцин конечно нет. Каким образом они сертифицированы и легальные, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", – рассказал Тодуров.

Он добавил, что российские вирусологи – одни из лучших в мире, и что верит, что они создадут качественную вакцину.

"Мы читаем наших коллег – инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие. И, я думаю, несмотря на то, что вакцина еще не прошла 3,4 этапа, они уже начали ее использовать, но есть надежда, что эта вакцина пройдет все этапы исследования и все-таки… Российские вирусологи и бактериологи – это одна из самых мощных школ в мире. Не сомневаюсь, что они создадут хорошую вакцину", – сказал врач.

В МОЗ Украины прокомментировали заявление Тодурова. Там уверяют, что Украина не занимаются поставками российских вакцин.

"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", – сказали в МОЗ в комментарии LIGA.net.

Напомним, 6 октября стало известно, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, в контексте встречи с Владимиром Путиным, сообщил, что он не заразный, рассказав, что испытал на себе российскую вакцину "Спутник V", находясь в Крыму в августе месяце. В свою очередь президент Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины не доверять российской фармацевтике, а также свидетельствам циничных политиков, которые ввели себе российскую вакцину и превращают это в предвыборное шоу.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина "будет обязана" закупить российскую вакцину от коронавируса, если она покажет свою эффективность и результативность.

Тем временем в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.