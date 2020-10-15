У Кернеса есть практически стопроцентные шансы в очередной раз занять пост мэра Харькова, - политолог

На выборах в городской совет политсила действующего мэра — «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» также уверенно лидирует - её рейтинг поддержки составляет 48,5%.

«В Харькове предсказуемо на выборах побеждает Геннадий Кернес со своим именным блоком. Что удивляет – так это цифры его поддержки и отрыв от конкурентов», - заявил директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

По его словам, если брать чисто арифметически, без привязки к персоналиям, то ситуация идентична прошлогоднему электоральному цунами Зеленского и его «Слуги народа».

«В Харькове природа феномена поддержки Геннадия Кернеса харьковчанами совсем другая, нежели Зеленского и Ко в прошлом году. Я почему говорю о внешней схожести двух разных феноменов поддержки – Зеленского-2019 и Кернеса-2020? В том числе потому, что первого на прошлогодних президентских выборах поддержали 73%, а за Кернеса сейчас готовы проголосовать 69% избирателей. Согласитесь, показатели очень близкие», - сказал Миселюк.

Согласно результатам социологического исследования электорального и социального пространства города Харькова, которое было проведено в этом городе с 5 по 11 октября по заказу Института «Диалог», ближайший конкурент Кернеса, тоже давняя и влиятельная фигура в харьковских раскладах — Александр Фельдман, кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» - набирает 6,3%. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер, выдвинутый партией «Слуга народа» — на третьем месте с 4,6%.

На выборах в городской совет политсила действующего мэра — «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» также уверенно лидирует - её рейтинг поддержки составляет 48,5%.

«Предыдущее такое исследование проводилось в Харькове в мае. Сопоставляя цифры двух исследований, удалось обнаружить, что по сравнению с маем этого года Блок Кернеса существенно, на 12%, нарастил поддержку избирателей. В то время как рейтинги ближайших конкурентов — «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Слуги народа» демонстрируют тенденцию к снижению. Этот феномен социологам хорошо знаком – называется кристаллизацией электората незадолго до голосования вокруг лидера(ов) гонки», - сказал Миселюк.

На выборах в Харьковский областной совет также лидирует Блок Кернеса с 46,1% голосов избирателей. Тут в тройке лидеров разнообразие — есть «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,3% и Блок экс-губернтора Харьковщины Светличной «Разом!» с 9.2%. Проходной бартер также преодолевает «Слуга народа» - 6,9%.

«Таким образом, приходится признать, что у Кернеса есть практически стопроцентные шансы в очередной раз занять пост мэра Харькова – при третьем уже по счёту президенте. И очень высокие шансы дать прикладной пример для изучения исследователям явления монобольшинства в украинской политике - в харьковском городском совете как минимум. А, возможно, и в Харьковском областном», - считает политолог.