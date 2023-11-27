Людей обманули: сын мэра Харькова Кернеса раскрыл новые факты о смерти отца (фото)

Геннадий Кернес прожил два дня после отключения системы жизнеобеспечения, заявил его сын Кирилл. Однако семье об этом сразу не сообщили по неизвестным причинам.

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Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в 2020 году, рассказал о пребывании отца в больнице в Германии. По его словам, экс-чиновник умер не тогда, когда об этом объявили официально. Об этом Кирилл рассказал в интервью, которое дал порталу "Главком".

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Журналисты узнали от Кирилла Кернеса, при каких обстоятельствах больного мужчину отключили от системы жизнеобеспечения. Сын экс-мэра объяснил, что его отец страдал от последствий болезни COVID-19 и имел ряд других тяжелых заболеваний. С этим "букетом болезней" в сентябре 2020-го 60-летний политик оказался в немецкой клинике "Шарите". Врачи пытались улучшить его состояние, но "к сожалению, чуда не произошло", отметил Кирилл.

По словам сына Кернеса, врачи отключили систему жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года. Момент смерти наступил 16 декабря. Однако Кирилл сказал, что семье об этом сказали сутками позже — 17 декабря. Также мужчина предоставил журналистам документ от клиники "Шарите", в котором указано, когда точно произошло событие — 16 декабря 2020 года в 18:54 (по времени Uhr).

На вопрос журналистов, почему произошла задержка с объявлением времени смерти, Кирилл Кернес четкого ответа не дал. Впрочем, говорил, что причиной могут быть какие-то политические влияния.

Смерть Геннадия Кернеса — сообщение больницы "Шарите" Фото: Главком

Геннадий Кернес — детали биографии

Отметим, Геннадий Кернес — украинский политик, который десять лет, с 2010 по 2020 год, был городским головой Харькова. Начал политическую деятельность в 2000-х годах — тогда впервые стал депутатом Харьковского городского совета. Во времена экс-президента Виктора Януковича был членом "Партии регионов". Накануне местных выборов 2020 года стал лицом региональной партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Определенную узнаваемость получил благодаря мемам, распростраемых среди украинских граждан: например, о лице, за которое "никто денег не даст".

В медиа о смерти Кернеса действительно сообщили 17 декабря 2020 года. На первую годовщину его смерти на здании горсовета разместили памятную доску. В марте 2023 года на его могиле установили гранитный монумент высотой в несколько метров. После смерти Геннадия Кернеса мэром Харькова избрали его близкого соратника Игоря Терехова.