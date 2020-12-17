"Ты кнопка!" и "Умножу на ноль!": самые запоминающиеся фразы Геннадия Кернеса (видео)

Мэр Харькова часто позволял себе неоднозначные высказывания, многие из которых затем стали крылатыми

Геннадий Кернес, который скончался на 62-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции, запомнится не только как многолетний мэр Харькова, но и как человек, который никогда не лез за словом в карман.

В сети можно найти немало видео, на которых он в резкой форме отвечал своим оппонентам, а также применял нецензурные выражения, многие из которых стали крылатыми.

Впервые Кернес прославился 27 сентября 2007 году, когда всплыло видео декабря 2005 года, главными героями которого стали тогда еще кандидат в мэры города Михаил Добкин и будущий секретарь горсовета Геннадий Кернес. Добкин записывал предвыборный ролик, а Кернес ассистировал его и учил "правильно говорить".

Самая запоминающаяся фраза этой съемки – "У тебя скучное лицо — тебе никто денег не даст".

Менее суток понадобилось для того, чтобы это видео вошло в десятку самых популярных в интернете, а выражения из него разнесли на цитаты.

Внимание: на записи присутствует ненормативная лексика!

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Не менее знаменитое выражение Геннадия Кернеса "умножить на ноль" прозвучало в сентябре 2012 года. Тогда он, уже будучи главой Харьковского горсовета, на одном из совещаний пригрозил директору КП "Горлифт" Анатолию Кандаурову "умножить его на ноль" и обозвал "сучьим псом".

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В феврале 2013 года Геннадий Кернес пообещал переломать руки и ноги тому, кто приедет в Харьков сносить памятник Владимиру Ленину. Об этом он заявил в эфире "Шустер Live", обращаясь к депутату от партии "Свобода" Игорю Мирошниченку.

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16 октября, на сессии Харьковского горсовета, после того, как депутаты почти единогласно, за исключением одного, поддержали переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом", Кернес, подумав, что воздержался Игорь Черняк, произнес: "Опять Черняк? Какой-то змей, *ля". Как оказалось позже, воздержался не Черняк, а Иван Ракич. Он вышел к трибуне и пояснил, что не проголосовал, так как не сработала кнопка.

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Досталось в свое время от градоначальника и директору "Харьковских теплосетей" Сергею Андрееву. На последней сессии горсовета в декабре 2018 года он пообещал "потерять" его, если тот не решит вопрос с водоснабжением микрорайона Алексеевка.

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Во время 26 сессии мэрии в апреле 2019 года, комментируя ситуацию с закупкой фруктов для животных по завышенным ценам, Кернес пообещал накормить всех причастных к скандалу ананасами из кирпичей.

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27 февраля 2019 года на сессии горсовета, куда пришли активисты, требующие снизить тарифы на проезд в электротранспорте, Кернес обозвал их «буйными деб*лами", а затем в адрес экс-советника Кернеса Дмитрия Маринина прозвучала знаменитая фраза "Ты кнопка, бл*дь!".

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Сам Геннадий Кернес относился с иронией к подобной популярности, о чем и заявил в интервью Дмитрию Гордону.

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Геннадий Кернес скончался ночью 17 декабря в немецкой клинике "Шарите", где с 17 сентября лечился от коронавируса. Инфекция дала серьезные осложнения на организм, и за несколько дней до смерти у него отказали обе почки.

О смерти мэра Харькова сообщил его друг Павел Фукс, а затем это подтвердили родственники и друзья Кернеса.

Уже находясь на лечении, 25 октября Кернес победил в первом туре местных выборов, набрав 60,73% голосов избирателей.

После смерти городского головы его обязанности будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов. В течение 90 дней Верховная Рада должна назначить дату выборов нового мэра.