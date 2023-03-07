Памятник из бронзы: на могиле экс-мэра Харькова Кернеса появился его монумент (видео)

Фигуру Геннадия Кернеса в полный рост отлили по эскизу скульптора Александра Ридного. В конце прошлого года на могиле установили арку в виде буквы "Г" и цифры "1" — символ стремления экс-чиновника во всем быть первым.

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На могиле бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса установили памятник. Видео опубликовала в Instagram 6 марта вдова экс-градоначальника Оксана Гайсинская.

Кадры сняты под звук сирены воздушной тревоги на городском кладбище №2 на улице Пушкинской, где похоронен Кернес.

Фигуру Кернеса в полный рост отлили из бронзы по эскизу скульптора, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александра Ридного. Памятник сделан по реальной фотографии, которую он выбрал из фотоархива вместе с родственниками экс-мэра, уточняет издание KHARKIV Today.

Кернес показывает свой фирменный жест — victory hand, сообщило медиа "Объектив".

"Была мысль сделать его [предварительный эскиз памятника] в коляске, чтобы это был символ личного мужества, как у президента США Франклина Рузвельта, который тоже передвигался в инвалидной коляске. Но родные были против, для них это болезненная тема", — объяснял Ридный в ноябре прошлого года.

По сведениям журналистов, в конце прошлого года на могиле Кернеса установили триумфальную арку в виде буквы "Г" и цифры "1", которая должна означать стремление Кернеса во всем быть первым.

Обустройство могилы хотели закончить ко второй годовщине смерти бывшего мэра — 17 декабря прошлого года. Российские оккупанты разбомбили литейную в Русской Лозовой, где должны были отлить фигуру Кернеса из бронзы, поэтому искали другой цех, пишет издание.

Были проблемы и с доставкой гранита для монумента из Италии. Камень, как отмечают авторы материала, хотели привезти в феврале 2022 года, но доставку задержали на несколько месяцев из-за начала полномасштабной войны с РФ.

Когда умер Геннадий Кернес?

Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря 2020 года в немецкой клинике "Шарите" в возрасте 60 лет. В больницу он попал с коронавирусной инфекцией 17 сентября, из-за осложнений у Кернеса остановилось сердце, сообщал его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Похоронили Кернеса 23 декабря. Церемония прощания проходила в Оперном театре.В Нацполиции Харьковской области подсчитали, что проводить мэра в последний путь пришли 110 тысяч человек.

После смерти Кернеса исполняющим обязанности городского головы стал бывший секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Терехова действующим градоначальником 11 ноября 2021 года.