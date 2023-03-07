Пам'ятник із бронзи: на могилі ексмера Харкова Кернеса з'явився його монумент (відео)

Фігуру Геннадія Кернеса на повен зріст відлили за ескізом скульптора Олександра Рідного. Наприкінці минулого року на могилі встановили арку у вигляді літери "Г" та цифри "1" — символ прагнення ексчиновника в усьому бути першим.

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На могилі колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса встановили пам'ятник. Відео опублікувала в Instagram 6 березня вдова ексградоначальника Оксана Гайсинська.

Кадри знято під звук сирени повітряної тривоги на міському цвинтарі №2 на вулиці Пушкінській, де поховано Кернеса.

Фігуру Кернеса на повен зріст відлили з бронзи за ескізом скульптора, доцента кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв Олександра Рідного. Пам'ятник зроблений за реальною фотографією, яку він вибрав із фотоархіву разом з родичами ексмера, уточнює видання KHARKIV Today.

Кернес показує свій фірмовий жест — victory hand, повідомило медіа "Об'єктив".

"Була думка зробити його [попередній ескіз пам'ятника] у візку, щоб це був символ особистої мужності, як у президента США Франкліна Рузвельта, який теж пересувався в інвалідному візку. Але рідні були проти, для них це болісна тема", — пояснював Рідний у листопаді минулого року.

За даними журналістів, наприкінці минулого року на могилі Кернеса встановили тріумфальну арку у вигляді літери "Г" та цифри "1", яка повинна означати прагнення Кернеса в усьому бути першим.

Облаштування могили хотіли закінчити до другої річниці смерті колишнього мера — 17 грудня минулого року. Російські окупанти розбомбили ливарню в Руській Лозовій, де мали відлити фігуру Кернеса з бронзи, тому шукали інший цех, пише видання.

Були проблеми з доставкою граніту для монумента з Італії. Камінь, як зазначають автори матеріалу, хотіли привезти в лютому 2022 року, але доставку затримали на кілька місяців через початок повномасштабної війни з РФ.

Коли помер Геннадій Кернес?

Геннадій Кернес помер уночі 17 грудня 2020 року в німецькій клініці "Шаріте" у віці 60 років. У лікарню він потрапив із коронавірусною інфекцією 17 вересня, через ускладнення в Кернеса зупинилося серце, повідомляв його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Поховали Кернеса 23 грудня. Церемонія прощання проходила в Оперному театрі. У Нацполіції Харківської області підрахували, що проводити мера в останню путь прийшли 110 тисяч людей.

Після смерті Кернеса виконувачем обов'язків міського голови став колишній секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Територіальна виборча комісія зареєструвала Терехова чинним градоначальником 11 листопада 2021 року.