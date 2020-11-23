В МВД не будут принуждать мэров выполнять карантин выходного дня незаконными методами

Полицейские будут исполнять свои обязанности в рамках закона, говорит замглавы МВД Антон Геращенко.

В МВД заявили, что принуждать мэров к выполнению карантина выходного дня незаконными методами не будут. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

По его словам, полицейские будут исполнять свои обязанности в рамках закона.

"Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин — не планируется", — сказал Геращенко.

Напомним, 11 ноября, в ходе заседания Кабинет министров принял постановление 641, согласно которым в Украине вводится "карантин выходного дня" уже с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит.

Ранее Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня необходим, поскольку без дополнительных мер Украина придет к "итальянскому сценарию" коронавируса уже в январе. Также он пообещал "подставить бизнесу плечо" и ввести частичную компенсацию зарплат в связи с простоем предприятий.

В ряде городов Украины местные власти отказались подчиняться решению Кабмина. Так, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что городская власть не собирается выполнять условия карантина выходного дня. Мэр Тернополя Сергей Надал сказал, что карантин выходного дня "просто уничтожит экономику города". А мэр Краматорска Андрей Панков назвал карантин выходного дня "неуместной идеей".

Петиция за отмену карантина выходного дня набрала на сайте президента необходимое количество подписей за 4 дня.

За первый "карантинный выходной" правоохранители зафиксировали 999 нарушений, больше всего — во Львовской области (390).