Центральная больница Ивано-Франковска не принимает новых больных с COVID-19

В медучреждении пытаются избежать перегрузки кислородного оборудования.

Ивано-Франковская центральная городская больница временно останавливает госпитализацию больных COVID-19, чтобы избежать перегрузки оборудования. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает местное издание Галка.

"Все за огромного количества пациентов, находящихся на кислороде в реанимации (28 человек) и на точечном кислороде (60 человек). Перерасходы кислорода идут очень большие, чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы оборудование работало исправно, согласовано временное приостановление госпитализации больных. Их будут принимать другие медицинские учреждения", — говорит Бойко.

Вся госпитализация будет проводиться в городскую клиническую больницу №1 и в те больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска и областные учреждения.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в некоторых регионах напряженная ситуация с кроватями, подключенными к кислороду.

Власти продолжают настаивать на том, что заполненность коечного фонда составляет 52%, поскольку официально в стране развернуто 53 445 мест для больных коронавирусом. Однако уже сейчас заболевшие — даже те, кто смог попасть в больницу — иногда остаются без кислорода. 6 ноября в Житомире от коронавируса умерла кандидат технических наук и доцент кафедры инженерии программного обеспечения Ольга Грабар. Накануне она на своей странице в Facebook обращалась к мэру города Сергею Сухомлину с информацией о том, что в городской больнице №1 недостаточно кислорода для больных коронавирусом.