В Украине заканчиваются койки с кислородом для больных коронавирусом — Степанов

Наиболее тяжелая ситуация — в Киеве, Харьковской и Черкасской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в некоторых регионах напряженная ситуация с кроватями, подключенными к кислороду. Об этом он сообщил на брифинге.

На сегодня в Украине есть только 25 996 коек, подключенных к кислороду, при этом госпитализировано 27 792 украинца. Такие выводы можно сделать из сообщений в соцсетях сотрудников скорой помощи, волонтеров и пациентов, пытающихся попасть в больницу. Как объяснял врач скорой помощи Феликс Лидерман, столичные больницы больше не госпитализируют больных коронавирусом с нормальным уровнем кислорода в крови.

"Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас свободных 12 168 коек с кислородом, но есть регионы, где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская и Харьковская области. Мы считаем, что там недостаточное количество", — сказал Степанов.

По словам министра, есть четкое понимание, в том числе и у местных властей, по увеличению количества коек с подключенным кислородом.

Власти продолжают настаивать на том, что заполненность коечного фонда составляет 52%, поскольку официально в стране развернуто 53 445 мест для больных коронавирусом. Однако уже сейчас заболевшие — даже те, кто смог попасть в больницу — иногда остаются без кислорода. 6 ноября в Житомире от коронавируса умерла кандидат технических наук и доцент кафедры инженерии программного обеспечения Ольга Грабар. Накануне она на своей странице в Facebook обращалась к мэру города Сергею Сухомлину с информацией о том, что в городской больнице №1 недостаточно кислорода для больных коронавирусом.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для лечения больных COVID-19 подачей кислорода в столице оборудовано около 1,2 тысяч койкомест в коммунальных медучреждениях, дополнительно закупаются концентраторы кислорода.

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев COVID-19. За сутки было госпитализировано 1 165 человек, выздоровели 4 143 человека. Летальных случаев в стране зафиксировано 124.