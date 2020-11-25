"Онлайн-компенсация от государства". В Украине активизировались телефонные мошенники

Злоумышленники пользуются непростым положением украицев, якобы обещая деньги от государства.

В Украине у мошенников начала действовать новая схема, по которой они предлагают якобы онлайн-компенсацию украинцам на оплату коммунальных услуг или выплаты в связи с коронавирусом, для получения которой просят уплатить комиссию. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Онлайн-компенсация от государства — еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев. Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно — оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное", – говорят в ведомстве.

Как это работает:

потенциальная жертва получает смс-сообщения, направляет ее на мошеннический сервис

на экране появляется информация, что пользователю назначена большая сумма компенсации, например 50000 гривен

чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию — 100-200 гривен.

Кроме того, мошенники могут попросить заплатить деньги для формирования счета, верификацию и другие "услуги".

Национальный банк рекомендует обращаться в киберполицию — по телефону 0800505170. Также можно обратиться на горячую линию НБУ — 0800505240.

Напомним, в Харькове полицейские разоблачили телефонного мошенника, который под видом медика выманил у доверчивых граждан почти 1,5 млн гривен.

Ранее полицейские поймали участников преступной группы, которые обманули украинцев на 10 млн гривен. Организатором преступной группировки стала 34-летняя жительница столицы.

А операторы "липового" call-центра, который работал в Сумах, выдавали себя за работников российского банка. Представляясь таким образом, выманивали у доверчивых россиян данные банковских карт и снимали с них деньги.