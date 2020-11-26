Начните с себя. Секретарь СНБО призвал украинцев придерживаться "личного карантина"

Украинцы должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом, говорит секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев находиться в условиях "личного карантина", чтобы остановить эпидемию коронавируса. Об этом он сообщил в интервью Фокусу.

"Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина — сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты", – говорит Данилов.

По его словам, украинцы должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом.

"Пока же зайдите на базар или магазин — никто не соблюдает дистанцию, и это проблема…Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!", – сообщил секретарь СНБО.

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Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон № 3891 "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19". Законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан: от 170 до 255 гривен.