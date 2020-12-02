Институт рака получил 9,3 млн грн для закупки диагностического коронавирусного оборудования

Оборудование предназначено для диагностического центра, который не могут построить уже в течение трех лет.

Правительство 2 декабря утвердило закупку оборудования в Национальный институт рака для обследования больных коронавирусной болезнью COVID-19, сообщило УНН.

В пояснительной записке к этому решению говорится, что в период пандемии актуален вопрос качественной помощи онкобольным, у которых нет времени отложить лечение. Поэтому нужно приобрести соответствующее диагностическое оборудование для Института рака.

Планируется приобрести аппараты ИВЛ, анализаторы газов и электролитов, системы иммунохемилюминесцентного анализа, мониторы пациента с сенсорным экраном, экспресс-анализаторы, анализатора иммуноферментного комплекта.

На эти цели выделены 9,3 млн грн. Эти средства сэкономлены в бюджете на оплате коммунальных услуги из-за теплой погоды, говорится в пояснительной записке.

Ранее, 19 ноября, Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила направить 2,5 млрд грн на проекты в сфере медицины в 2021 году, в том числе на строительство Центра молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний при Национальном институте рака, которое запустят в следующем году. По словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, речь идет о центре, который не могут построить уже в течение трех лет.

Национальный институт рака – главное онкологическое медицинское учреждение Украины. Находится в Киеве. С 2015 года его возглавляет Елена Колесник. Она сменила Игоря Щепотина, на которого было заведено несколько уголовных дел, в том числе из-за закупки лекарств по завышенным ценам.

Напомним, правоохранители расследуют смерть пациентки Национального института рака. Трем врачам сообщили о подозрении.

D начале августа d Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Через несколько дней мужчина скончался.