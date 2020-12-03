Капитан ВМС США: "Путин начал войну на Донбассе, чтобы Украину не приняли в НАТО"

Согласно 5-й статье устава НАТО, все страны блока обязаны будут вмешаться, если на Украину будет совершена атака со стороны пророссийских боевиков.

Отставной капитан 1 ранга ВМС США Гарри (Юрий) Табах в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что одна из причин, почему президент РФ Владимир Путин начал войну на территории Украины — это усложнение процесса вступления Украины в НАТО.

"Я знаю, что еще в начале своего президентства президент Трамп как бы дал указ – я слышал от своих товарищей – Пентагону проработать какую-то схему, чтобы НАТО приняло Украину и Грузию. Поэтому это одна из причин, почему Путин начал здесь войну. 5-й параграф… воюющая страна", — сказал Табах.

Он добавил, что из-за 5-й статьи устава НАТО в Альянс не хотят принимать Израиль, Японию и Южную Корею.

5-я статья гласит, что "атака против одного союзника рассматривается как атака против всех союзников". Иными словами, если пророссийские боевики-сепаратисты обстреляют территорию Украины, которая будут членом НАТО, то остальные члены Альянса обязаны будут вмешаться в конфликт, что повлечет за собой еще более серьезную эскалацию конфликта.

Примечательно, что в официальных документах НАТО нет запрета на принятие в блок стран с "территориальными спорами" или "неконтролируемыми границами". Журналисты издания "Радио Свобода" назвали это мифом, который продвигается российской пропагандой.

"Страны-члены Альянса не мечтают принять страну с горячими конфликтами, ведь сразу свяжут себя обязательствами их решать", — пишут журналисты "Радио Свобода".

Однако между членами блока были споры и конфликты из-за территорий. В частности, у Греции и Турции, которые являются членами НАТО, до сих пор есть конфликт из-за Кипра.

Напомним, 2 декабря представитель РФ в ООН заявил, что "На Донбассе не внутренний конфликт, а политический конфликт между РФ и Украиной".

Срок действия плана "А", разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, истекает 9 декабря. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.