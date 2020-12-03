Главой Хмельницкой ОГА стал ресторатор без опыта работы на госдолжностях, – указ Зеленского

Новый руководитель области имеет недвижимость в Польше.

Сергей Гамалий назначен на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ 3 декабря подписал президент Владимир Зеленский.

Сергей Гамалий родился в 1979 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м закончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист).

В 1999 году переехал в Польшу, где окончил экономическую школу в Варшаве. С 2005 по 2007 год работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава). В 2004–2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах.

С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью: транспортным и ресторанный бизнес, логистика. В частности является владельцем предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

Беспартийный, не работал в госструктурах.

Согласно декларации за 2019 год, владеет двумя квартирами и домом в Польше.

18 ноября Кабмин согласовал освобождение Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА (он был назначен год назад) и поддержал назначение на эту должность Сергея Гамалия. Выступая в ходе заседания Кабмина по видеосвязи, Гамалий сказал планирует развивать область в туристической сфере, самым большим вызовом считает борьбу с коронавирусом. Также собирается анализировать местный бюджет и наполнять качественными кадрами новые органы на местах. Двумя крупнейшими проблемами назвал получение предпринимателями возмещения НДС и поддержку бизнеса.

"Раньше у нас было 20 районов, теперь три. Это то, с чем придется работать. Среди приоритетных задач — сотрудничество с новым облсоветом. Однако самый большой вызов — это COVID-19", – говорил Гамалий.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 ноября назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА и сразу вручил ему служебное удостоверение.

Виталий Ким стал главой Николаевской ОГА.