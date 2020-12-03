Уголовная ответственность за недостоверное декларирование будет восстановлена, – законопроект

Новый, компромиссный, законопроект был срочно разработан по требованию послов G7.

На сайте Верховной Рады вечером 3 декабря появился новый законопроект № 4460-д о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

До этого существовали два подобных проекта. Первый, поданный президентом Зеленским, предполагал восстановление ответственности практически в том виде, какой был до отмены ее Конституционным судом. Второй, поданный депутатами, исключал уголовную ответственность за подобные нарушения.

Днем 3 декабря послы стран G7 в Украине провели онлайн-встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и руководителями фракций. Он призвали депутатов "к тесному сотрудничеству с Офисом президента, для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными", – говорится в сообщении, опубликованном от имени послов в Twitter.

Основной претензией Запада к законопроекту депутатов было то, что в нем не предусмотрено наказание в виде лишение свободы.

После этой встречи профильный комитет и занялся подготовкой компромиссного варианта законопроекта. В него включили такой вид наказания, как "ограничение свободы", – это более мягкая форма, чем "лишение свободы".

В частности, в случае, если разница между задекларированными и реальными данными составит от 500 до 4 000 прожиточных минимумов (от 1,14 млн до 9,08 млн грн), то наказание будет в виде штрафа от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5–51 тысяча грн) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если разница превысит 4 000 прожиточных минимумов (9 млн грн), то предусмотрена ответственность в виде штрафов от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (51–85 тысяч грн) или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Этот законопроект могут поставить на голосование уже 4 декабря.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что для выхода из конституционного кризиса в Украине необходимо сделать три важных шага. Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях. Второй шаг – восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей. Третий – урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

В начале ноября, в связи с вышеупомянутым решением, Высший антикоррупционный суд упразднил производство касательно возможной лжи в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.