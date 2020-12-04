Эксперт рассказал, что будет с экономикой в случае введения локдауна в Украине (видео)

По мнению специалиста, сокрушительного удара по экономике не будет.

В случае введения локдауна экономика Украины не понесет сокрушительного удара, а падение ВВП в четвертом квартале уходящего года составит до 3,7%, а не 7%, как прогнозировалось.

Об этом заявил экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар в эфире ток-шоу "Право на власть".

По мнению эксперта, падение ВВП в случае локдауна не будет больше, чем было этой весной.

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"Конечно, это год рецессии. Конечно, это потеря ВВП 5,2%. Но несмотря на это, мы пережили кризис, последний месяц остался, можно сказать гораздо лучше, чем ожидалось. Если мы посмотрим на прогнозы, на меморандум МВФ, даже на действующий прогноз Национального банка Украины… ожидалось падение еще на 7% ВВП еще четвертого квартала. Оно будет не более 3,7%", – прогнозирует он.

Кухар также прогнозирует, что следующий год в Украине будет годом роста экономики.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

По данным СМИ, вместо локдауна в Украине может быть введен усиленный карантин с 2 по 23 января.