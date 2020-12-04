46% украинцев считают, что успех в борьбе с COVID-19 прежде всего зависит от Зеленского, - опрос

Каждый четвертый украинец не считает, что COVID-19 является реальной угрозой для него и его семьи.

Согласно результатам соцопроса "Оценка медицинской сферы", проведенного группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря, 46% респондентов считают, что успех в борьбе с коронавирусом зависит, в первую очередь, от президента Зеленского, 42% — от Минздрава, 32% — от министра здравоохранения Степанова, 18% — от ВРУ, 17% — от Кабмина.

Этот же опрос показал, что каждый четвертый украинец — 25% респондентов — не считает, что COVID-19 является реальной угрозой для него и его семьи. 9% опрошенных ответили, что коронавирус "однозначно не является угрозой", а 16% — что "скорее не является угрозой".

Впрочем, 70% ответили, что считают COVID-19 реальной угрозой.

Половину опрошенных — 50% — во время коронавирусного кризиса больше всего пугают его экономические последствия. 34% респондентов больше боятся болезни, чем экономических трудностей.

2% украинцев полностью пренебрегают ношением медицинских масок. Постоянно маски носят 35% украинцев, а 63% одевают их только в местах большого скопления людей.

Аудитория соцопроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, 4 декабря Степанов похвастался, что, "несмотря на ложь оппонентов", при его руководстве доверие украинцев к Минздраву возросло. Так, согласно результатам опроса, проведенному группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря, 33% украинцев доверяли Минздраву, однако ответили "не доверяю" больше половины опрошенных — 54%.

Однако согласно результатам исследования группы "Рейтинг" общественных настроений во время карантина, проведенного 28-30 ноября, действия Минздрава по борьбе с пандемией коронавируса устраивали лишь 28% украинцев, тогда как 68% были ими недовольны.

А среди медиков Украины наибольший уровень доверия оказался у детского врача и телеведущего Евгения Комаровского.