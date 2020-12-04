Украинцы больше доверяют ВОЗ, чем Минздраву, - соцопрос

У Минздрава уровень недоверия составляет 54%, а у его руководителя Максима Степанова — 34%.

Согласно опубликованным группой "Рейтинг" результатам соцопроса, проведенного с 27 ноября по 1 декабря, из медицинских институций украинцы больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее уровень доверия составляет 47%, а недоверия — 32%. Еще 12% опрошенных заявили, что ничего не знают о деятельности ВОЗ.

Министерству здравоохранения Украины доверяют значительно меньше украинцев — лишь 33%, а вот уровень недоверия к нему составляет 54%. 6% респондентов сказали, что ничего не знают о его деятельности.

Среди других медицинских институций ответы опрошенных распределились так:

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) — 24% доверяют, 40% не доверяют, 29% не знают о ее деятельности;

Центр общественного здоровья Украины — 21% доверяют, 38% не доверяют, 34% не знают о его деятельности;

Комитет ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — 15% доверяют, 54% не доверяют, 24% не знают о его деятельности.

Динамика показывает, что уровень доверия к медицинским институтам в Украине несколько растет — комитету ВРУ в июле доверяли 11% (сейчас — 15%), НСЗУ 16% (сейчас — 24%) а Минздраву 25% (сейчас — 33%).

Во время соцопроса респондентов спрашивали и об их отношении к последним четырем руководителям Министерства здравоохранения Украины. Ответы распределились так:

Максим Степанов (на должности с 30 марта 2020 года) — 19% доверяют, 34% не доверяют, 37% не знают его; Ульяна Супрун (и.о., на должности с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года) — 15% доверяют, 67% не доверяют, 12% не знают ее; Илья Емец (последний раз на должности с 4 марта по 30 марта 2020 года) — 10% доверяют, 34% не доверяют, 48% не знают его; Зоряна Скалецкая (на должности с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года) — 8% доверяют, 34% не доверяют, 49% не знают ее.

Аудитория соцопроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, 4 декабря Степанов похвастался, что, "несмотря на ложь оппонентов", при его руководстве доверие украинцев к Минздраву возросло. Так, согласно результатам опроса, проведенному группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря, 33% украинцев доверяли Минздраву.

Однако согласно результатам исследования группы "Рейтинг" общественных настроений во время карантина, проведенного 28-30 ноября, действия Минздрава по борьбе с пандемией коронавируса устраивали лишь 28% украинцев, тогда как 68% были ими недовольны.

Отметим, среди медиков Украины наибольший уровень доверия оказался у детского врача и телеведущего Евгения Комаровского.