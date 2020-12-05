Государство возобновило выплаты, которые были приостановлены из-за введения карантина

Пострадавшие на производстве и их семьи восемь месяцев не получали положенные им пособия.

Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги для пострадавших на производстве и лиц с инвалидностью, которые были приостановлены в апреле этого года.

Пресс-служба ФСС сообщила, что оплачены:

единовременные пособия для 2 тысяч пострадавших на производстве – 31,4 млн грн;

единовременные пособия членам 242 семей по смерти пострадавшего на производстве – 34,4 млн грн;

лекарства и медизделия для почти 7 000 пострадавших на производстве – 32,2 млн грн;

расходы на специальный медицинский уход 657 лиц – 21 млн грн;

расходы на постоянный уход для 2,1 тысяч лиц – 34,3 млн грн

и др.

Общие расходы составили 177,1 млн. грн.

Эти выплаты были приостановлены законом о внесении изменений в госбюджет-2020. ФСС с апреля продолжал начислять все причитающиеся суммы выплат, но профинансировал их только в начале декабря.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") написал, что на 30 ноября неоплаченные финансовые обязательства Госказначества достигли почти 15 млрд грн. "Это антирекорд за долгое время. Простыми словами, государство остановило выплаты по почти всем незащищенным расходам", – считает нардеп.

Ему ответил советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук, который уже не в первый раз разъясняет суть показателей, публикуемых Госказначейством.

Он написал, что наличие неоплаченных финансовых обязательств 15 млрд грн не означает, что Казначейство не осуществляет расходы – состоялась подмена понятий.