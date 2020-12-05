Локдаун должен продолжаться не менее трех недель, чтобы появился необходимый эффект, – Ляшко

Планируют закрыть фитнес-центры, но разрешить работу церквей, закрыть рестораны, но не ограничивать работу транспорта и отелей.

Локдаун, который может быть введен в январе, позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6–8 тысяч в день. Но для этого он должен продолжаться минимум три недели. Об этом сказал 5 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Расчеты показывают, что в случае введения трехнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль – март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна", – сказал он.

По словам Ляшко, в середине февраля будет особенно сложная ситуация, поскольку к эпидемии коронавируса добавится рост заболеваемости сезонным гриппом.

Главный санврач считает, что не будут закрывать отели и горнолыжные курорты, транспорт будет работать в обычном режиме. Об этом же накануне говорил в видеообращении и президент Владимир Зеленский.

Будут работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, а в церквях введут ограничение – не более одного человека на 5 кв. м.

Закрыты же будут: школы, детсады, рестораны (они будут работать только на доставку и выдачу заказов), фитнес-центры и различные развлекательные заведения. Велика вероятность, что закроют непродуктовые магазины и ТРЦ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли ожидаемые результаты. Темпы распространения коронавируса замедлились. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.