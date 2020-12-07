Экономия воды в Ялте: из-за засухи воду будут подавать по часам

С 14 декабря воду в оккупированном городе будут подавать по три часа утром и три часа вечером.

Оккупационная администрация Ялты приняла решение со следующего понедельника снижать подачу воды по городу. Причиной тому назвали обмеление водохранилищ на полуострове Крым, передает "Интерфакс".

"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", — заявил Дмитрий Черняев, возглавляющий так называемое министерство по вопросам ЖКХ Крыма.

Он добавил, что на текущий момент представители власти занимаются поисками новых источников пресной воды. Среди вариантов рассматривают строительство опреснительной установки и возможность подавать в город артезианскую воду.

24 ноября на сайте ялтинской городской администрации сообщалось, что в ялтинских водохранилищах зафиксировали исторический минимум уровня воды — 17%.

"Стоит отметить, что в начале лета водохранилища были заполнены на 70%, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды", — рассказывал Дмитрий Беднов, директор предприятия "Водоканал Южного Берега Крыма".

Среди причин снижения уровня воды также назвали отсутствие осадков и изношенность инженерных сетей, из-за чего терялось более 50% воды.

Из-за этого с 27 ноября в Ялте воду начали отключать и по ночам.

Тогда Беднов прогнозировал, что на период новогодних праздников потребление водного ресурса увеличится еще больше.

Примечательно, что в целях экономии воды в оккупированной Евпатории с 26 ноября прекратили подачу горячей воды. Включить ее обещали в конце декабря.

23 ноября "Радио Свобода" передавала, что директор "Воды Крыма" Баженов заявил о почти 30 населенных пунктах оккупированного полуострова, которые находятся на "режимном водоснабжении".

"В целом, у нас 29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз. Алуштинский регион – 12 населенных пунктов, Бахчисарайский район – 5 населенных пунктов, наиболее проблемное – село Скалистое. Там было два каптажа, уровень воды упал до 100 кубов в сутки, что позволяет нам подавать воду всего лишь по 15 минут – с 6:00 до 6:15 утром и с 11:00 до 11:15 днем", — сказал Баженов.

Проблема водоснабжения Крыма возникла в 2014 году, когда после оккупации полуострова власти Украины решили перекрыть воду, которая поступала туда по Северо-Крымскому каналу. Через него обеспечивалось до 90% потребностей полуострова. На текущий момент жители Крыма получают воду из местных источников.

Напомним, Укргидрометцентр еще летом заявлял, что водохранилища в Крыму почти пусты.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября 2020 года сказал, что "Россия сама способна обеспечить Крым водой, чтобы не зависеть от Киева".