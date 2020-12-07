"Статистика в смартфоне": Госстат запустил новое приложение

В приложении можно получить официальную государственную статистику по ВВП, населению, ценам, промышленности и другим сферам.

Государственная служба статистики Украины запустила новое мобильное приложение "Статистика в смартфоне", благодаря которому можно получать официальные статистические данные. Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, в приложении на текущий момент есть:

доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;

группировка наборов данных по темам (отраслями статистики);

визуализация в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);

сохранение выбранной статистической информации в раздел «Мои наборы» для быстрого доступа в будущем;

распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.

Приложение доступно на двух языках: украинском и английском. Оно позволяет получать данные из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном вебпортале открытых данных data.gov.ua. По словам Немчинова, сейчас там доступна информация с 2015 года.

"Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслями статистики) — ВВП, население, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отображаются в главном меню", — написал министр Кабмина.

На текущий момент приложение работает на телефонах с операционной системой Android 4.1 и выше, скачать его можно в Google Play (https://bit.ly/2JXH064).

Отметим, название приложение "Статистика в смартфоне" перекликается с лозунгом "Государство в смартфоне", который ассоциируется с президентом Украины Владимиром Зеленским.

23 мая 2019 года на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне. Мобильное приложение "Дія", в котором доступны некоторые госуслуги, заработало в тестовом режиме в декабре 2019 года. В феврале 2020 года Зеленский публично презентовал это приложение. Сперва в нем были доступны только цифровые удостоверения личности, водительские права и техпаспора, однако с течением времени функционал расширили.

В октябре 2020 года Зеленский заявил, что в 2021 году Украина войдет в режим paperless.