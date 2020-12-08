Инцидент в Керченском проливе: суд разрешил задержать российского вице-адмирала

Геннадий Медведев подозревается в организации захвата украинских военных кораблей с экипажем в 2018 году.

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России — главу береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева, который подозревается в организации захвата украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что СБУ заочно сообщила Медведеву о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления места нахождения подозреваемого.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября 2020 года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

Отметим, 25 ноября 2018 года российские пограничники в Керченском проливе обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен пленными в формате "35 на 35", в рамках которого моряков освободили. Корабли были переданы спустя два месяца.