В России заявили о налаживании выпуска своей вакцины на территории Украины

Харьковская компания "Биолек" якобы готовится подавать документы для ее регистрации.

Производитель вакцины РФ от коронавируса "Спутник V" заявил о готовности изготовлять ее в Украине и подать документы для ее регистрации. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Этот вопрос обсуждался 8 декабря на встрече гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, и главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", — сказано в сообщении.

Сообщается, что "Биолек" уже якобы наладила выпуск готовой формы "Спутника V".

Pharma.net.ua сообщает, что "Фармстандарт-Биолек" — производитель иммунобиологических препаратов, вакцин, сывороток, диагностикумов, питательных средств, препаратов крови, гормональных, противовирусных, антибактериальных и ферментных препаратов. В 2018 году кипрская Vilkom Services Limited выкупила у российского АО "Фармстандарт" 46,93% акций харьковского фармпроизводителя. Ранее доля российского "Фармстандарта" в украинской "дочке" составляла 96,93%.

Напомним, 11 августа, Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V", и отметил, что готов стать первым подопытным: "Когда вакцина прибудет, я сделаю себе инъекцию публично. Экспериментируйте на мне, все нормально".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. "Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клинических испытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд , говорить не о чем", — сказал он.