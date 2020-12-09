Более половины коек для ковидных больных обеспечены кислородом, – Степанов

Министр считает, что уменьшение числа новых заболевших не связано с уменьшением объема тестирования.

В Украине выделено более 62 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них более 33,5 тысячи обеспечены кислородом. Об этом сказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Од добавил, что ситуация с койками для пациентов с COVID-19 отличается от региона к региону. "Есть проблемы, но ситуация решается увеличением кислородных точек, кислородных кроватей", – пояснил он.

Статистика, приведенная на сайте Минздрава, как дополняет информацию министра, так и отчасти расходится с ней. Например, указано, что кислородом обеспечены 36 553 койки.

Также Степанов заявил, что "ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных".

Министр отметил, что уменьшение числа новых заболевших не связано с уменьшением тестирований, а наоборот – количество тестирований сократилось из-за уменьшения заболеваемости.

"На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, то уменьшается и количество тестирований", – пояснил он.

Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине было зафиксировано 12 585 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 10 811).

В больнице Одесского медицинского университета могут развернуть 130 коек для коронавирусных больных.