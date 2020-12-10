Мы абсолютно довольны: у Зеленского прокомментировали выводы Венецианской комиссии по КСУ

По мнению представителя президента в Конституционном суде, "Венецианка" подтвердила все тезисы, озвученные главой государства.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский прокомментировал выводы Венецианской комиссии по Конституционному Суду Украины (КСУ). По его мнению, "Венецианка" подтвердила тезисы президента по поводу отмены КСУ ряда положений антикоррупционной реформы.

Об этом сообщает УНН.

"Мы абсолютно довольны. Фактически Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал президент и я о решении Конституционного Суда. Венецианская комиссия сказала, что решение является слабо мотивированным, не аргументированным, что судьи действовали в условиях вероятного конфликта интересов, что КСУ узурпировал власть парламента, что КСУ вышел за пределы конституционного представления, что КСУ, отклоняя мои представления об отводе судей, не представил конкретных аргументов, почему, по мнению КСУ, конфликт отсутствует", – сказал Вениславский.

Он добавил, что вывод комиссии свидетельствует о том, что решение КСУ "является предвзятым, сомнительно легитимным".

По поводу заключения "Венецианки" о том, что Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль КСУ и должны выполнять его решения, Вениславский сказал: "Конечно, они настаивают на том, что есть институт Конституционного Суда, который необходимо уважать, и парламент должен через законодательный механизм устранить пробелы".

Венецианская комиссия – ее официальное название Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название комиссии.

Напомним, Зеленский попросил Верховную Раду не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда до тех пор, пока ВК не сделает выводы по ситуации с КСУ.

7 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Проект зарегистрирован под № 4434.