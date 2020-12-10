Карантин выходного дня спровоцировал второй пик безработицы, – Шмыгаль

Сегодня в Украине насчитывается 420 тысяч безработных

Карантин выходного дня практически не повлиял на ВВП, но сущесвенно сказался на количестве рабочих мест в сторону из сокращения, рассказал в интервью "Украинской правде" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Больше всего пострадали сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей.

"На начало карантина у нас была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня – 420 тысяч. Еще месяц назад было 396. Вы видите – после карантина выходного дня цифра выросла… Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, он есть, он отслеживается по графикам", – отметил глава Кабмина.

Первый пик безработицы наблюдался в стране после начала карантина.

Среди факторов, которые влияют на занятость населения, Шмыгаль назвал также завершение аграрного сезона, после которого люди становятся на учет в центрах занятости.

Что касается трудоустройства украинцев, то после начала карантина, по словам премьер-министра, работу нашли 440 тысяч граждан.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Глава правительства прогнозирует, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки, поэтому без усиления карантина не обойтись.