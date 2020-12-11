Погода в Киеве: гололед продолжится несколько дней
Погода в Киеве не радует: на протяжении нескольких дней ожидаются колебания температуры и дожди со снегом.
По данным Укргидрометцентра, в субботу, 12 декабря, погода в Киеве будет холодной — ночью мороз достигнет –5 градусов, а днем ожидаются дождь и мокрый снег при температуре от –1 до +1 градусов.
В воскресенье, 13 декабря, ночью также ожидают снег при температуре –2 градусов. Днем ситуация может ухудшиться, так как старый лед припорошит новым снегом с дождем. Ночью, 14 декабря этот "бутерброд" опять замерзнет.
Схожие погодные условия ожидаются и 15 декабря.
Напомним, 10 декабря в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались серьезные пробки и произошли многочисленные аварии. 11 декабря сложная ситуация сохраняется.
В Киеве из-за гололеда за четверг, 10 декабря, пострадали 163 человека: 150 взрослых и 13 детей.