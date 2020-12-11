Под травмпунктом в Киеве выстроилась очередь из скорых (фото)

Людям рекомендуют без надобности не выходить на улицу.

Гололед, сковавший украинскую столицу, существенно добавил работы киевским травматологам. Только за вечер 10 декабря в травмпункты города обратились 163 человека, из которых 13 – несовершеннолетние, передает "Украинская правда" со ссылкой на информацию руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталию Вишневскую.

Данные 11 декабря пока что не озвучиваются. Но о том, что у травматологов и в пятницу хватает работы, пишут сами жители столицы.

Так, в группе "Киев Оперативный" появился снимок, на котором можно насчитать минимум семь автомобилей скорой помощи.

"Берегите себя и без необходимости не выходите пока из дома. Травмпункт на Виноградаре, ул. Мостицкая", – говорится в подписи к фотографии.

Сеть также облетело видео, снятое камерами внешнего наблюдения на Андреевском спуске. На кадрах человек безуспешно пытается подняться наверх по брусчатке, но все его попытки заканчиваются полным фиаско.

Пользователи также опубликовали кадры дрифта маршрутного автобуса на парковке торгового центра в столице. Транспортное средство скользило по укрытому льдом асфальту, пока не стукнуло проезжавший мимо автомобиль и не остановилось.

Сотрудники ГСЧС обратились к киевлянам с просьбой без надобности не выходить на улицу, а также максимально соблюдать меры предосторожности на дорогах. Тем более, что за последние сутки столичная полиция получила 503 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В семи из них пострадали люди, два человека погибли, шестеро травмированы.

По прогнозам синоптиков, гололед в Киеве продержится еще несколько дней.