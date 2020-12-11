Южный берег Крыма переведут на почасовое водоснабжение

Причина отключений — снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

В оккупированном Крыму обмелели два водохранилища, питающие Южный берег. Города Ялта и Алупка, а также еще 30 населенных пунктов — от Фороса до Гурзуфа — переходят с 14 декабря на почасовые графики подачи воды, по шесть часов в сутки. Об этом сообщает Интерфакс.

Причина отключений — снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

"Вода будет подаваться утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00", — сообщила "администрация" Ялты.

Сообщается, что в графике возможны изменения из-за аварийных ситуаций и технической наладки сети водоснабжения.

По данным Росводресурсов, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может продлиться в 2021 году.

Известно, что в целях экономии воды в оккупированной Евпатории с 26 ноября прекратили подачу горячей воды. Включить ее обещали в конце декабря.

23 ноября "Радио Свобода" передавало, что директор "Воды Крыма" Баженов заявил о почти 30 населенных пунктах оккупированного полуострова, которые находятся на "режимном водоснабжении".

"В целом, у нас 29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз. Алуштинский регион – 12 населенных пунктов, Бахчисарайский район – 5 населенных пунктов, наиболее проблемное – село Скалистое. Там было два каптажа, уровень воды упал до 100 кубов в сутки, что позволяет нам подавать воду всего лишь по 15 минут – с 6:00 до 6:15 утром и с 11:00 до 11:15 днем", — сказал Баженов.

Напомним, Укргидрометцентр еще летом заявлял, что водохранилища в Крыму почти пусты.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце октября 2020 года сказал, что "Россия сама способна обеспечить Крым водой, чтобы не зависеть от Киева".