В Кабмине назвали условие, при котором локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

По словам Немчинова, в Кабмине могут задуматься о введении жесткого карантина раньше 8 января при 32-35 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов во время выступления на телеканале "Украина 24" рассказал, что локдаун (жесткий карантин) в Украине могут ввести раньше 8 января 2021 года, если количество новых случаев коронавируса превысит 32-35 тысяч в сутки.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч новых случаев в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к борьбе с коронавирусной инфекцией", — рассказал Немчинов.

Также, по его словам, нужно учитывать количество госпитализированных с COVID-19.

Немчинов добавил, что в стране постепенно увеличивается количество кроватей для больных коронавирусом.

"Минздрав работает над тем, чтобы увеличить количество кроватей для COVID-больных до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество кроватей, подключенных к кислороду. Стоит задача до конца года достичь количества 45 тысяч, а, в перспективе, и 75 тысяч, если будет задействовано 90 тысяч кроватей в "ковидном" пакете", — сообщил Немчинов.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Однако 11 декабря нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что локдаун могут ввести и раньше 8 января. Он уверен, что после праздников число новых случаев заболевания увеличится, и "никуда мы от этого не денемся".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.