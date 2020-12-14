Самоизолированным разрешили находиться вне дома до 2 часов ежедневно - решение Кабмина

Правило не распространяется на лиц, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19.

Согласно обновленным карантинным правилам, которые вступают в силу с 19 декабря 2020 года, украинцы, находящиеся на самоизоляции и не имеющие "положительного" теста на коронавирус, смогут ежедневно пребывать вне своего жилища до двух часов в сутки. Об этом свидетельствует текст постановления Кабмина, размещенного на сайте правительства.

Покидать свое жилище разрешается тем "самоизолированным" без подтвержденного диагноза "коронавирус", касательно которых органы соцзащиты внесли в систему информацию о невозможности их социального сопровождения или касательно которых осуществляется контроль при помощи мобильного приложения. Они смогут покидать место самоизоляции для:

посещения магазинов, где продают продукты, средства гигиены, лекарства, медпрепараты до двух часов в сутки; магазины не должны находиться более, чем в 2 километрах от места самоизоляции;

двух выгулов домашних животных до одного часа в сутки.

В обоих случаях самоизолированные обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами без клапана выхода или медицинскими масками без клапана выдоха.

С перечнем новых карантинных ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря, можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля. Внутри него, с 8 до 24 января, будет действовать жесткий карантин (локдаун).