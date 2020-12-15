Убийство Кирилла Тлявова: судебное заседание перенесли из-за COVID-19 у обвиняемого

Срок содержания обвиняемого Кирилла Приходько под стражей истекает 16 декабря.

Заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенесли на 16 декабря из-за отсутствия обвиняемого Ивана Приходько — у него диагностировали COVID-19. Об этом сообщает "Суспільне".

Его срок содержания под стражей истекает в обед 16 декабря.

Вчера обвиняемого в шортах и ​​без защитной маски в зал привели медицинские работники в защитных костюмах. В начале заседания Приходько кашлял. Судья Александр Рева делал перерыв в заседании и просил прокурора выяснить может ли обвиняемый присутствовать по состоянию здоровья.

На заседании 11 декабря обвиняемого не было. По словам адвоката Виктора Чевгузова, Приходько заболел COVID-19 и его положили в Переяславскую центральную районную больницу. Прокурор Сергей Семчук предлагал провести следующее судебное заседание с обвиняемым по видеоконференции, но Приходько отказался.

Бабушка убитого 5-летнего мальчика Александра Тлявова сказала, что уверена, что анализ Прихоодько поддельный.

После перерыва заседание началось без обвиняемого Приходько. Прокурор Сергей Семчук прочитал заключение из больницы. В нем написано, что Приходько 11 декабря получил положительный ПЦР-тест. По состоянию на 14 декабря у него была в норме температура и сатурация, от осмотра врача без адвоката он отказался.

Прокурор также считает, что обвиняемый симулирует и подал ходатайство на проведение еще одного теста, чтобы проверить подлинность диагноза. Судья ходатайство отклонил.

Напомним, 1 июня 2019 года в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.