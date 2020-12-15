Зима пришла: в Киеве заменяют полотнище главного государственного флага Украины

Флаг будут раз в две недели опускать, чтобы проверить его состояние.

С 10:00 до 18:00 15 декабря специалисты КГГА проводят плановые регламентные работы на конструкции Государственного флага Украины, установленной на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщил заместитель руководителя КГГА Вячеслав Непоп.

На флагшток поднимут новое полотнище флага – более прочное и устойчивое к зимней погоде. Проверяют также состояние электрических и механических деталей подъемного механизма.

Напомним, что конструкция в Киеве сейчас является крупнейшей из подобных в Украине: высота флагштока – 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Ранее самый высокий флаг Украины был установлен в Днепре в 2018 году – 72 метра. "И наша команда в Днепропетровской ОГА, и Киев заявили об установке флага в 2017 году. Мы в Днепре сделали это за год. Наш проект вместе с парком вокруг Флага стоил порядка 20 млн грн", – сообщил Юрий Голик, который в 2015–2019 годах был советником главы Днепропетровской ОГА.

Флаг в столице был поднят 22 августа. По словам городского головы Виталия Кличко, проект реализован на средства меценатов. По неофициальной информации на него было потрачено 47 млн грн.

27 августа Кличко опроверг информацию о том, что флаг порвался. "Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его не заменили на новый", – написал мэр. По его словам флаг был опущен из-за проведения регламентных работ, которые должны проводиться регулярно, раз в две недели.

В ночь на 5 сентября столичные власти проводили такие работы с заменой полотнища флага. Сообщалось, что замена связана с переменой сезона. В зависимости от времени года полотнище флага будет заменяться на выполненное из соответствующего материала.